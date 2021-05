Koronawirus w Polsce wyraźnie słabnie. Eksperci ostrzegają jednak, że czwarta fala zakażeń jest realnym zagrożeniem, jeżeli nie zaszczepimy młodzieży. – Młodzi ludzie spędzają dużo czasu ze sobą, nie przestrzegają obostrzeń, nie noszą maseczek. We wrześniu wrócą do szkół i jeżeli nie zostaną zaszczepieni, może pojawić się niebezpieczeństwo wystąpienia kolejnej fali zachorowań jesienią – powiedział w rozmowie z PAP prof. Jacek Wysocki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W sobotę 22 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1516 nowych zakażeniach i śmierci 191 chorych z Covid-19. To w porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza spadek rzędu ponad 40 proc. 15 maja resort zdrowia informował o 2896 przypadkach i 298 zgonach.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (198), mazowieckiego (187), dolnośląskiego (157), śląskiego (154), małopolskiego (130), łódzkiego (122), lubelskiego (102), pomorskiego (81), zachodniopomorskiego (72), kujawsko-pomorskiego (68), opolskiego (49), podlaskiego (39), świętokrzyskiego (35), warmińsko-mazurskiego (35), podkarpackiego (33), lubuskiego (29). 25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ile jest wolnych respiratorów i łóżek Covid-19?

W szpitalach przebywa 8596 chorych z Covid-19, a z nich 1183 podłączonych jest do respiratorów. Dla pacjentów z koronawirusem przygotowano 26 333 łóżka i 2803 respiratorów - wynika z najnowszych danych.

Ponadto ministerstwo przekazało, że na kwarantannie obecnie przebywa 94 777 osób, a od początku wybuchu pandemii wyzdrowiało już 2 621 686 zakażonych.

Rząd szykuje kolejne zmiany w obostrzeniach

Obostrzenia w Polsce są luzowane według ogłoszonego w kwietniu przez rząd harmonogramu. Rzecznik rządu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski ujawnił, że są możliwe modyfikacje w tym zakresie.

- W tej chwili pracujemy nad takim katalogiem, który można byłoby nieco zmodyfikować. Dzisiaj będą też dyskusje w tym zakresie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można jakieś ruchy wykonać. To nie będą duże ruchy, ale mimo wszystko tam, gdzie to jest tylko możliwe, gdzie szukamy tej przestrzeni, to ją wykorzystujemy - powiedział przywołując decyzję rządu, która o tydzień przyspieszyła otwarcie m.in. kin. - Myślę, że też w innych obszarach są możliwe pewne modyfikacje - dodał.

Na pytanie, czy chodzi o luzowanie i przyspieszanie pewnych decyzji, Müller odparł: "Przyspieszanie lub modyfikowanie pewnych limitów". - Pamiętajmy o tym, że są jeszcze w niektórych miejscach te limity, które są dosyć restrykcyjne - dodał i wymienił w tym kontekście sklepy.

RadioZET.pl