Znów ponad 700 nowych zakażeń. Wśród ofiar 49-latka

Koronawirus w Polsce nie jest w odwrocie - mówił wczoraj główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, zaprzeczając tym samym zapewnieniom premiera Mateusza Morawieckiego. - Liczymy się z tym, że będziemy mieli przyrost pozytywnych przypadków, co będzie związane z powrotem z wakacji, ale także bardzo realistycznie patrzymy na to, co nas spotka w momencie, gdy dzieci wrócą do szkoły – mówił w piątek Pinkas. Nowy rok szkolny jednak jeszcze się nie zaczął, a "covidowe" dane już niepokoją lekarzy. W sobotę resort zdrowia poinformował o 759 nowych przypadkach. Wczoraj resort informował o 791 nowych zakażeniach.

Najwięcej zakażeń zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w województwach: mazowieckim (140), małopolskim (128), wielkopolskim (96) i śląskim (95).

Koronawirus w Polsce 29 sierpnia

Na Covid-19 zmarło ostatniej doby 14 osób. Jak podaje resort, większość z nich miała choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara to 49-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Ostródzie.

Obecnie w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2 tys. 237 osób, a pod respiratorem jest 87 chorych. Łącznie wyzdrowiało 45 tys. 536 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Przypomnijmy też, że o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce resort zdrowia poinformował 4 marca. Łącznie w Polsce potwierdzono 66 239 zakażeń, a 2 032 osoby zmarły. Szczegółową mapę dotyczącą zakażeń w Polsce i na świecie znajdziesz tutaj: Koronawirus w Polsce. MAPA zachorowań z podziałem na województwa.

RadioZET.pl/PAP