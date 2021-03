Rekord zakażeń w tym roku. "Trzecia fala nabiera impetu"

Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 300 ofiar śmiertelnych - to dane z nowego raportu Ministerstwa Zdrowia, które jeszcze przed jego publikacją zdradził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To jest prawie dwukrotnie więcej niż we wtorek - podkreślił.