Znów rekordowa liczba zakażonych w szpitalach. "To nie napawa optymizmem"

W kraju jest coraz więcej zajętych łóżek dla pacjentów z Covid-19. W Małopolsce, gdzie sytuacja jest trudna, niewykluczona jest relokacja pacjentów do innych województw.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że w szpitalach przebywa 33 544 pacjentów z Covid-19, o 888 więcej niż dzień wcześniej - najwięcej od początku pandemii. Wspomagania respiratorem wymaga 3315 chorych, o 46 więcej niż w poniedziałek.

Resort zdrowia przekazał też we wtorek, że w kraju przygotowano 44 066 łóżek i 4245 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem. Wolnych pozostaje ponad 10,5 tys. łóżek i 930 respiratorów. Ze względu na duże obciążenie śląskich placówek ochrony zdrowia od poprzedniego weekendu pacjenci ze Śląska są przewożeni do szpitali w innych, przede wszystkim sąsiednich regionach.

Znów rekordowa liczba zakażonych w szpitalach. ''To niestety nie napawa optymizmem''

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, odnosząc się do liczby pacjentów hospitalizowanych powiedział, że "to niestety nie napawa optymizmem, ale to jest efekt tych poprzednich bardzo dużych, dziennych ilości zachorowań". W jego ocenie ten tydzień także nie będzie łatwy, biorąc pod uwagę liczbę hospitalizacji.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski wskazał, że liczba hospitalizacji zajętych respiratorów jest spektakularnie wysoko. – Ta liczba rośnie dosyć szybko, utrzymuje się na wysokim poziomie. Myślę, że te wskaźniki będą decydować przede wszystkim o ocenie sytuacji w najbliższym czasie – powiedział dr Sutkowski.

W jego ocenie dane o liczbie zakażeń z czwartku i piątku, które będą dostępne w piątek i w sobotę, powiedzą nam prawdopodobnie o tendencji w pandemii. Jak mówił, rosnąć będzie liczba hospitalizacji i osób z Covid-19, wymagających respiratora. Jednocześnie podkreślił, że nie będą one jeszcze dotyczyć osób, które zakaziły się w święta.

