Nowe ogniska koronawirusa w Polsce pojawiają się po weselach oraz pogrzebach. Dwa dni temu na radiozet.pl opisaliśmy przypadek gwałtownego wzrostu zakażeń po weselu w Nawojowej w województwie małopolskim. Zakażonych jest już ponad 150 osób, a blisko 1000 osób przebywa w kwarantannie.

Według rządowych rekomendacji, od 6 czerwca można organizować przyjęcia weselne do 150 osób. Nie trzeba jednak zakrywać ust i nosa. Dolnośląski konsultant do spraw chorób zakaźnych w rozmowie z Grażyną Wiatr z Radia ZET krytykuje działania rządu.

Zupełne poluzowanie takich spotkań to jest idiotyzm i mówię to świadomie. Kto podjął decyzję, żeby tak to odkręcić? Kto za to odpowie w tym kraju? U nas nie ma osób odpowiedzialnych za błędne decyzje