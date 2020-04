Koronawirus szybko rozprzestrzenia się po całym świecie. Co jakiś czas informujemy o kontrowersyjnych metodach zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2. Jedną z nich jest picie nasienia. Według Tracy Kiss - 32-letniej blogerki, chroni ją to przed zarażeniem.

Premier Nepalu, Khadga Prasad Sharma Oli w trakcie jednej z telekonferencji powiedział, że SARS-CoV-2 można leczyć w prosty sposób. Wystarczy wypić gorącą wodę lub zdezynfekować dłonie parą. Nad kontrowersyjną metodą zastanawiał się też Donald Trump. Prezydent USA rozważał wstrzyknięcie wybielacza.

Spożywanie nasienia zmniejsza ryzyko zachorowanie na COVID-19?

Na niecodzienne rozwiązanie walki z koronawirusem wpadła 32-letnia blogerka, która zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia. Tracy podzieliła się w mediach społecznościowych swoim pomysłem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19. Kobieta proponuje spożywanie koktajlu z dodatkiem męskiego nasienia. Jak twierdzi, jest to bomba witaminowa dla organizmu.

Każda łyżeczka nasienia to ponad 200 witamin i minerałów, to naturalna multiwitamina

- informuje blogerka na swoim profilu instagramowym.

"To też naturalny antydepresant. Ludzie o tym nie mówią, bo sklepy nie mogłyby go sprzedawać i mieć z niego zysków! Nikt z nas nie żyłby, gdyby nie nasienie, ale nie ma się co zawstydzać. To fakty — naturalnie pobudzanie systemu odpornościowego w jakikolwiek sposób i w jakiekolwiek dawce jest lepsze dla ciebie niż nic nierobienie" - przekonuje Tracy Kiss.

Kobieta wyznała, że nasienie pije już od trzech lat. Według niej, dzięki temu składnikowi w swojej diecie zawdzięcza zdrowy i ładny wygląd skóry. Dodała też, że koktajl z nasieniem działa na nią jak espresso na innych ludzi, czyli pobudzająco. Blogerka wyznała także, że nasienie bierze od swojego partnera, a następnie je mrozi i dodaje do koktajlu.

