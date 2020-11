Niepokojące odkrycie naukowców. Dotyczy pacjentów bez objawów Covid-19

Koronawirusem na świecie – od samego początku pandemii - zakaziło się prawie 46 milionów ludzi. Prawie 1,2 miliona zaś zmarło z powodu Covid-19. Z kolei 10 procent wszystkich światowych infekcji stanowią przypadki zakażeń z USA.

Wiele osób przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo. Jak jednak donoszą naukowcy z Houston Medical Institute to wcale nie oznacza, że koronawirus nie pozostawi w ich organizmie trwałych zmian.

Niepokojące odkrycie naukowców. Chodzi o bezobjawowe osoby zakażone koronawirusem

Powikłania u bezobjawowych pacjentów z koronawirusem badacze zaobserwowali po przebadaniu tysięcy zakażonych osób.

Jak wykazało badanie, aż 70 procent zakażonych – którzy przechodzili infekcję bez widocznych symptomów – cierpiało później z powodu powikłań. Amerykańscy badacze twierdzą, że mogą one wystąpić nawet cztery miesiące po przejściu choroby. U tych osób najczęściej pojawiały się długotrwały problemy w obszarze układu nerwowego.

Wiele osób – po przechorowaniu Covid-19 – traciło smak i węch. To właśnie skłoniło naukowców do rozpoczęcia badań. U niektórych pacjentów zaobserwowano także problemy z pracą poszczególnych narządów, a także zapalenie spojówek. U pacjentów, którzy trafili do szpitala, czasami występowała utrata pamięci i dezorientacja.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/o2.pl