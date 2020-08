Koronawirus na świecie nie odpuszcza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała dziś nowe zalecenia. Dzieci w wieku 12 lat i starsze powinny nosić maskę szczególnie wtedy, gdy nie można zapewnić odstępu jednego metra od innych osób i występuje powszechna transmisja choroby w okolicy - podkreślono w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej WHO.

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) zaznaczyły, że to, czy dzieci od sześciu do 11 lat mają nosić maseczki, zależy od wielu czynników, w tym od stopnia transmisji wirusa w okolicy, zdolności dziecka do korzystania z maseczki, dostępu do maseczek i odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej.

Koronawirus na świecie. Nowe zalecenia WHO i UNICEF

Potencjalny wpływ na edukację i rozwój psychospołeczny oraz interakcje, jakie dziecko ma z osobami z grupy wysokiego ryzyka - np. ludźmi starszymi czy cierpiącymi na choroby współistniejące, powinny również być wzięte pod uwagę.

WHO i UNICEF oceniły, że dzieci w wieku pięciu lat i młodsze nie powinny nosić maseczek ze względu na bezpieczeństwo i ogólny interes dziecka.

Badania sugerują, że starsze dzieci mogą odgrywać aktywniejszą rolę w przenoszeniu koronawirusa niż młodsze - podkreśliły organizacje, dodając, że potrzeba więcej danych, by lepiej zrozumieć rolę najmłodszych w transmisji SARS-CoV-2.

Pandemia koronawirusa. Ponad 800 tys. ofiar Covid-19

WHO po raz pierwszy zaleciła noszenie maseczek w miejscach publicznych 5 czerwca, jednak wcześniej nie wydała wskazówek dotyczących dzieci - zauważa agencja Reutera.

Ponad 800 tys. osób na całym świecie zmarło dotąd wskutek zakażenia SARS-CoV-2, a ponad 23 mln zostało zainfekowanych - wynika z danych opublikowanych w sobotę przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

RadioZET.pl/ PAP/ WHO