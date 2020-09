Koronawirus. Rekord zakażeń w Europie, wracają obostrzenia i restrykcje

Koronawirus w Europie. Sytuacja epidemiologiczna pogorszyła się nie tylko w Polsce (w czwartek, 24 września Ministerstwo Zdrowia odnotowało 1136 nowe przypadki zarażenia koronawirusem), ale także w innych krajach europejskich.

Koronawirus we Francji — nowy rekord zakażeń

Francuski resort zdrowia przekazał, że po raz trzeci w ciągu sześciu dni zanotowano we Francji powyżej 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W środę potwierdzono 13 072 nowych przypadków. Od początku pandemii w tym kraju SARS-CoV-2 zaraziło się 481 141 osób.

We Francji przez Covid-19 zmarło łącznie 31 459 osób. Obecnie hospitalizowanych jest prawie 6 tysięcy zakażonych, z których 100 znajduje się na reanimacji — przekazało francuskie Ministerstwo Zdrowia. W związku z coraz to gorszą sytuacją epidemiologiczną, francuski rząd ogłosił w środę nowe restrykcje. W Marsylii zamknięto bary oraz restauracje, a 11 miast (w tym także Paryż) postawiono w stan podwyższonej gotowości.

Koronawirus w Hiszpanii - 40 tys. uczniów i studentów na kwarantannie

Po inauguracji nowego roku szkolnego w Hiszpanii na początku września co najmniej 40 tys. uczniów i studentów zostało do środy objętych przymusową kwarantanną. W środę, 23 września przed budynkiem władz medycznych regionu Madrytu grupa kilkudziesięciu studentów zorganizowała manifestację. Domagali się oni m.in. bezpiecznych warunków nauki, gwarancji dostarczenia do szkół materiałów ochronnych oraz wprowadzenia podziału klas na maksymalnie 15-osobowe grupy.

W poniedziałek, 21 września w Hiszpanii drastycznie wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. Dzień później zanotowano tam najwyższy wzrostu liczby ofiar spowodowanych Covid-19 w drugiej połowie 2020 roku — było to 241 przypadków.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii: kolejny wzrost zakażeń

W środę po południu brytyjski rząd poinformował, że potwierdzono 6178 nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatniej doby. To jeden z najwyższych bilansów dobowych od początku epidemii w tym kraju. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia odnotowało także 37 zgonów spowodowanych Covid-19.

Liczba środowych zakażeń jest aż o 1252 wyższa od tej z bilansu wtorkowego, która już i tak była najwyższą od 4,5 miesiąca. Do tej pory tylko cztery razy zdarzyło się, by w ciągu doby wykryto więcej niż 6000 nowych zarażeń SARS-CoV-2. Ostatni taki przypadek odnotowano 6 maja, a ostatni raz, kiedy ich liczba była wyższa od tej z wtorkowego bilansu, miał miejsce 1 maja.

Koronawirus w Holandii: nowy rekord zakażeń

W środę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska w Holandii poinformował, że w ciągu ostatniej doby odnotowano kolejną rekordową liczbę potwierdzonych zakażeń koronawirusem - 2357.

Liczba infekcji w Holandii zaczęła rosnąć już w sierpniu. Wtedy premier Mark Rutte wezwał obywateli do zachowywania dystansu społecznego, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w tym kraju wcześniej zamykane są bary i kawiarnie w najgęściej zaludnionych regionach Holandii.

Koronawirus w Portugalii

Natomiast w Portugalii resort zdrowia odnotował drastyczny wzrost dynamiki zakażeń. Pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem nowych infekcji wykryto 463, o tyle w ciągu kolejnej doby było ich już 802. W środę tamtejsze służby medyczne odnotowały łącznie 70 465 infekcji SARS-CoV-2 od początku epidemii. Najwięcej przypadków pochodzi z północy oraz z aglomeracji Lizbony.

Koronawirus we Włoszech: niepokojąca sytuacja

W środę włoskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że ostatniej doby we Włoszech przez Covid-19 zmarło 20 osób. Natomiast testy potwierdziły 1640 nowych zakażeń koronawirusem. Ta liczba wzrosła w porównaniu z poprzednim dniem.

Tylko w ciągu ostatniej doby medycy we Włoszech wykonani 103 tysiące testów. Aktualnie według danych resortu zdrowia zakażonych jest ponad 46 tysięcy mieszkańców Włoch.

Koronawirus w Czechach: kolejny rekord od początku pandemii

Niepojąca jest także sytuacja w Czechach, gdzie Liczba zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła w środę o 2309. Od początku pandemii w tym kraju zmarło 555 osób przez Covid-19. W szpitalach jest 628 pacjentów, 120 z nich jest w ciężkim stanie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że w ciągu doby przeprowadzono ponad 21 tys. testów. Obecnie w Czechach jest 28 048 zakażonych. To największa liczba od początku epidemii.

