Rekordowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto aż 916 nowych infekcji – wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa. Od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech 11 825 zakażeń koronawirusem, a ponad 4 tys. chorych na Covid-19 już wyzdrowiało.

Premier Viktor Orban oświadczył w nagraniu zamieszczonym w sobotę na swoim profilu na Facebooku, że węgierski system opieki zdrowotnej jest przygotowany do kolejnej fali zakażeń koronawirusem. Podkreślił, że jest do dyspozycji 10 tys. wolnych łóżek szpitalnych i żaden chory nie pozostanie bez opieki.

Na Węgrzech rośnie również liczba aktywnych zakażeń - jest ich obecnie 7134. W szpitalach przebywa 282 chorych na Covid-19, przy czym 15 oddycha za pomocą respiratora.

Koronawirus we Francji. Liczba nowych zakażeń po raz pierwszy przekroczyła 10 tysięcy

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 10 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost infekcji we Francji od początku pandemii. Po raz pierwszy wykryto ponad 10 tys. przypadków.

Dotychczasowy najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji w tym kraju - 9843 - odnotowano w czwartek. W sumie od początku pandemii potwierdzono we Francji 373 911 przypadków zakażenia.

O tym, że sytuacja epidemiczna we Francji pogarsza się, w piątek na konferencji prasowej mówił premier Jean Castex. Poinformował, że 42 departamenty zostały zakwalifikowane do tzw. czerwonej strefy z dużą cyrkulacją koronawirusa. Nie ogłosił jednak kolejnych znaczących obostrzeń. Francja według zapowiedzi polskiego rządu znajdzie się na liście zakazów lotów z i do Polski. Nowe obostrzenia mają obowiązywać od 16 września.

Wielka Brytania. Koronawirus znów groźny

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby potwierdzono 3497 nowych przypadków. Sobotni bilans zakażeń jest tylko o 42 przypadki niższy od tego z piątku, gdy nastąpił kolejny w ostatnich dniach skok zachorowań. Piątkowy bilans był najwyższy od 17 maja, a także po raz pierwszy od czasu, gdy zaczęto znosić koronawirusowe restrykcje, przekroczył 3000 nowych zakażeń. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 365 174.

Dobrą informacją jest to, że nowe zachorowania nie przekładają się na razie na wzrost liczby zgonów na Covid-19. Jak podał rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano dziewięć nowych ofiar śmiertelnych. To zbliżona liczba do średniej z ostatniego tygodnia. Od początku sierpnia dobowe bilanse utrzymują się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie. W tym czasie tylko raz zdarzyło się, by przekroczyła 20 - stało się to we wtorek, gdy poinformowano o 30 zmarłych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP