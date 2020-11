Koronawirus paraliżuje szkolnictwo w Europie. Szkoły zamknięte, nauka zdalna

Koronawirusem na całym świecie zakaziło się ponad 50 milinów ludzi – alarmowała w niedzielę agencja informacyjna Reuters. Według najnowszych szacunków październik był do tej pory najgorszy, "pandemicznym" miesiącem pod kątem przyrostu nowych zakażeń.

W Europie w ostatnim tygodniu odnotowywano średnio ponad 540 tysięcy infekcji dziennie. Od samego początku zaś pandemii w Europie zmarło ponad 1,25 miliarda osób z Covid-19. Liczby te szokują, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt szybkości rozprzestrzeniania się drugiej fali SARS-CoV-2. Od momentu potwierdzenie 30 milionów nowych zakażeń do wykrycia kolejnych 10 milionów minęły zaledwie 32 dni. Nasz kontynent jest obecnie regionem najbardziej dotkniętym pandemią. Z kolei zakażenia koronawirusem w USA stanowią około 20 procent przypadków na świecie. W związku z tak ekspresowym rozprzestrzenianiem się epidemii kraje europejskie wdrożyły szereg ograniczeń związanych z funkcjonowaniem oświaty.

Wśród nich jest również Polska – przypomnijmy, że całkowity tryb nauczania zdalnego w szkołach i uczelniach wyższych obowiązuje od 9 listopada br.

Koronawirus w Europie. Ograniczone działanie szkół, nauka zdalna

W Czechach od 14 października wszystkie szkoły, od podstawowych po wyższe prowadzą nauczanie zdalne. Jedynym wyjątkiem są przedszkola, które funkcjonują w normalnym trybie.

We Włoszech otwarte pozostają przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Uczniowie liceów i techników przeszli na naukę zdalną. Dodatkowo taką formą edukacji zostali objęci uczniowie od drugiej klasy gimnazjum w regionach uznanych przez rząd za czerwoną, najbardziej zagrożoną epidemicznie strefę. Obecnie zalicza się do nich Lombardię, Piemont, Dolinę Aosty i Kampanię.

Na razie do szkoły nie chodzą także uczniowie w Belgii. Do 15 listopada przedłużono tam tygodniowe jesienne ferie szkolne.

W Grecji przedszkola i szkoły podstawowe są otwarte, ale uczniowie szkół średnich przejdą na naukę zdalną, na co najmniej trzy tygodnie.

Od poniedziałku 9 października do 3 grudnia zamknięte będą szkoły w duńskim regionie Jutlandii Północnej, a dzieci będą się uczyć zdalnie.

We Francji szkoły, żłobki i przedszkola pozostają otwarte, ale wdrożone zostały bardziej surowe wytyczne sanitarne; uczniowie powyżej 6. roku życia mają obowiązek noszenia maseczek. Uniwersytety zostały zamknięte. Mogą odbywać się na nich jedynie zajęcia praktyczne, których nie można zorganizować w sposób zdalny.

W zeszłym tygodniu we Francji dochodziło do protestów nauczycieli i uczniów liceów, którzy zwracali uwagę na niemożność przestrzegania wyśrubowanych norm sanitarnych i ich czysto teoretyczny charakter. Domagali się m.in. realnego przestrzegania zaleceń. Pod koniec tygodnia minister edukacji Jean-Michel Blanquer zgodził się, by w liceach wprowadzono hybrydowy model nauczania, jednak każdy uczeń co najmniej połowę zajęć będzie musiał odbywać fizycznie w szkole, reszta z nich może się odbywać zdalnie.

W Niemczech od poniedziałku 2 listopada obowiązują nowe obostrzenia, ale szkoły pozostają generalnie otwarte. W większości krajów związkowych uczniowie muszą nosić maseczki na korytarzach, sale lekcyjne są regularnie wietrzone, a dzieciom zaleca się częste mycie rąk. Poszczególne landy i samorządy lokalne mogą zamknąć szkoły na swoim terenie, albo ograniczyć ich działanie w związku z sytuacją epidemiczną.

Mimo obowiązującego lockdownu działają też szkoły i uczelnie w Anglii. Uczniowie mają jednak przebywać w stałych grupach i nie mieszać się ze sobą, w wypadku wykrycia zakażeń izolowana ma być tylko pojedyncza grupa, niecała szkoła. Pod koniec października w Anglii 20 proc. szkół podstawowych i 55 proc. szkół średnich zgłosiło, że co najmniej jeden uczeń musiał udać się na kwarantannę z powodu kontaktu z przypadkiem koronawirusa w szkole.

W Irlandii Północnej, która wprowadziła lockdown jako pierwsza część Wielkiej Brytanii uczniowie nie chodzili do szkoły przez dwa tygodnie i wrócili do nich 2 listopada. Do nauczania w tradycyjnej formie wrócili w poniedziałek również uczniowie starszych klas w Walii, którzy podczas trwającego na tym terenie lockdownu również uczyli się zdalnie.

1 listopada do szkół wrócili uczniowie w Izraelu, w którym już 18 września wprowadzono powtórną ogólnonarodową kwarantannę i zamknięto wszystkie placówki edukacyjne. Już wcześniej 18 października pracę wznowiły przedszkola.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP