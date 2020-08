46-letni Polak przyznał się do stawianych mu zarzutów, w tym do oplucia policjanta i uderzenia go. Zaznaczył jednak, że funkcjonariusz w czasie ataku nie odniósł obrażeń - napisano w orzeczeniu sądu, na które powołuje się hiszpańska agencja prasowa EFE.

Polak zaatakował policjanta, kiedy ten próbował go wylegitymować. Według regionalnego dziennika “La Verdad” do zdarzenia doszło przy Ronda de Garay, w centrum Murcji, a z zeznań świadków wynika, że dwie osoby, które towarzyszyły agresywnemu Polakowi, również nie miały masek ochronnych podczas incydentu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jak długo można nosić maseczkę ochronną, by nie zaszkodzić zdrowiu?

Koronawirus w Hiszpanii

21 czerwca władze Hiszpanii zniosły stan zagrożenia epidemicznego. Jednak w lipcu rządy poszczególnych wspólnot autonomicznych, w tym Murcji, nakazały noszenie masek w miejscach publicznych, nawet w sytuacji, jeśli między osobami występuje 1,5-metrowy dystans społeczny.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia podało w piątkowym komunikacie, że podczas ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem zwiększyła się o 4507 do poziomu 314 362. To największa notowana w ciągu 24 godzin liczba nowych infekcji od kwietnia. W Hiszpanii zanotowano dotychczas 28 503 ofiary śmiertelne.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP