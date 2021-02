Nidzica - czternastotysięczne miasto w województwie warmińsko-mazurskim - ma jeden z najwyższych w kraju wskaźników zakażeń koronawirusem na 10 tysięcy osób. Od poniedziałku zamknięte są tam wszystkie szkoły - działają w trybie zdalnym. To decyzja sanepidu i burmistrza.

Mieszkańcy liczą na to, że zamknięcie szkół pomoże opanować sytuację, a za tydzień zachorowań będzie już znacznie mniej. Miejskie władze działają jednak nie tylko w szkołach. Jak mówi burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, problemem są sklepy i nieprzestrzeganie restrykcji, dlatego wysłano tam dodatkowe patrole policji. - Zostało wysłane pismo do kierowników sklepów, żeby zwrócili uwagę na przestrzeganie zasad. Ja nie mogę zamknąć sklepów, nie mogę nic narzucić - mówi.

- Tu przydałaby się regionalizacja obostrzeń, zaostrzenie restrykcji - mówi nam burmistrz. - Tak, by obowiązywały one tutaj, a nie dotykały mieszkańca Mławy czy Działdowa - dodaje.

Szkoły w Nidzicy na pewno pozostaną zamknięte do piątku - wtedy władze miejskie zdecydują czy nauczanie zdalne potrwa dłużej.

Radio ZET