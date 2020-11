Koronawirus w Polsce. Ponad 25 tys. nowych zakażeń, 330 osób zmarło

Koronawirus od początku epidemii w Polsce został już potwierdzony u 593 592 osób. Zmarło 8375 chorych na Covid-19. 10 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 25 484 nowe przypadki. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 7 listopada. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 27 875 nowych przypadków koronawirusa.

We wtorek 10 listopada resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z następujących województw: śląskiego (4276), wielkopolskiego (3846), małopolskiego (2697), mazowieckiego (1982), dolnośląskiego (2541), łódzkiego (1431), podkarpackiego (1236), pomorskiego (1116), kujawsko-pomorskiego (1108), lubelskiego (985), opolskiego (762), zachodniopomorskiego (738), świętokrzyskiego (753), podlaskiego (714), lubuskiego (650), warmińsko-mazurskiego (649).

Koronawirus w Polsce 10 listopada - RAPORT

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek 10 listopada, że z powodu koronawirusa zmarło 330 osób, w tym 269 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 61 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w piątek 6 listopada, gdy poinformowano o śmierci 445 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 tys. 640 osób, u których potwierdzono zakażenie. 1898 chorych jest podłączonych do respiratorów - podał resort zdrowia. W kraju jest 10 tys. 946 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 562 respiratory.

Na kwarantannie przebywa 407 tys. 486 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 37 tys. 655 osób. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 230 tys. 661 osób.

Od kiedy narodowa kwarantanna?

Radosław Fogiel z PiS pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o wprowadzenie godziny policyjnej wyraził nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Z kolei rzecznik rządu na antenie TVN24 ujawnił, że godzina policyjna to ostatnie narzędzie z serii obostrzeń.

- Kluczowe dla podjęcia decyzji w sprawie narodowej kwarantanny będą liczby zakażeń koronawirusem z wtorku i środy - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewniał, że obecnie nie jest zakładany tak głęboki lockdown, jak wiosną, kiedy zamknięte zostały m.in. przedszkola i żłobki.

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban powiedział we wtorkowej „Rzeczpospolitej”, że jeżeli liczba nowo zdiagnozowanych chorych zacznie przekraczać 30 tys., Polska powinna być zamknięta przez miesiąc. - Musimy zakazać ludziom wychodzenia z domu bez powodu, jedynie do pracy w zawodach, które są niezbędne do funkcjonowania kraju - ocenił.

Od soboty 7 listopada w związku z pandemią koronawirusa weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa. Ograniczenia te mają obowiązywać do 29 listopada:

zamknięte zostają placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne,

hotele dostępne są tylko dla gości przebywających w podróży służbowej,

w galeriach handlowych otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą,

w przypadku pozostałych sklepów wprowadzono ograniczenia liczby osób: w sklepach do 100 m2 jest to 1 osoba na 10 m2. W przypadku większych sklepów jest to 1 osoba na 15 m2,

w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2.

RadioZET.pl