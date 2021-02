Koronawirus w Polsce. Blisko 7 tysięcy nowych zakażeń i 360 zgonów

Koronawirus w Polsce został potwierdzony u 1 563 645 osób. Od marca 2020 roku, czyli początku pandemii Covid-19 w Polsce, zmarło 39 721 chorych. W środę 10 lutego przybyło 6930 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. We wtorek resort informował o 4029 nowych zakażeniach, a w poniedziałek 2431. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada 2020 roku – zanotowano wtedy 27 875 przypadków.

W środę 10 lutego nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z następujących województw: mazowieckiego (1074), śląskiego (688), wielkopolskiego (627), warmińsko-mazurskiego (607), kujawsko-pomorskiego (568), pomorskiego (540), łódzkiego (374), zachodniopomorskiego (353), małopolskiego (340), lubelskiego (322), podlaskiego (295), podkarpackiego (290), dolnośląskiego (271), lubuskiego (258), świętokrzyskiego (131), opolskiego (68). 124 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 10 lutego. Dzisiaj 360 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało w środę 10 lutego, że z powodu koronawirusa zmarło 360 osób, w tym 270 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłych 90 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października 2020 roku resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 12 472 osoby. Pod respiratorami jest 1314 pacjentów. Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowane są 27 232 łóżka i 2656 respiratorów. Kwarantanną objętych jest 135 235 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 319 635 zakażonych.

Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych są otwarte. Zniesiono godziny dla seniorów. W reżimie sanitarnym funkcjonują również instytucje kultury (muzea i galerie sztuki). Od 12 do 26 lutego dostępne będą hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. łóżek, a także kina i teatry z obłożeniem do 50 proc. miejsc. Ponadto, otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje mogą działać tylko oferując jedzenie na wynos.

