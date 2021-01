Duży spadek zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 75 osób

Koronawirus w Polsce nadal nie jest w odwrocie. W całym kraju trwają szczepienia przeciwko Covid-19 grupy "zero". W związku z przygotowaniami do powrotu uczniów do szkół, rozpoczęły się także ogólnokrajowe testy przesiewowe nauczycieli oraz pracowników placówek.

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku resort zdrowia poinformował, że mamy 4622 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano w woj. mazowieckim (627). Pozostałe zakażenia dotyczą osób z województw: zachodniopomorskiego (570), pomorskiego (509), wielkopolskiego (446), kujawsko-pomorskiego (388), małopolskiego (233), śląskiego (233), dolnośląskiego (227), łódzkiego (218), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (190), podkarpackiego (159), lubelskiego (138), opolskiego (127), świętokrzyskiego (97), podlaskiego (75).

Koronawirus w Polsce 11 stycznia 2021 roku. RAPORT

Na koronawirusa zmarło w Polsce ostatniej doby 75 osób. 65 osób zmarło na skutek chorób współistniejących, a 10 z powodu Covid-19. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi: 1 390 385/31 264 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swoim profilu na Twitterze raport dotyczący osób hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Z graficznej informacji wynika, że 16 681 osób z osób chorych na COVID-19 zajmuje łóżka w szpitalach; zajętych jest też 1605 respiratorów. W sumie dla pacjentów z COVID-19 gotowych jest 32 352 łóżek i 2943 respiratory.

Z danych resortu zdrowia wynika również, że obecnie na kwarantannie znajduje się 146 685 osób, 5928 objętych jest nadzorem epidemiologicznym, a 1 130 460 do tej pory wyzdrowiało.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia