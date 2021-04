Niedzielski: będziemy dziś mieli dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem

Koronawirus w Polsce nadal nie odpuszcza. Niewykluczone, że w tym tygodniu po raz kolejny zbliżymy się do rekordowych statystyk, sięgających 35 tys. zakażeń. Minister zdrowia przyznał, że 13 kwietnia odnotujemy duży wzrost.

- Na razie nie mamy jeszcze informacji o liczbie zakażeń w ciągu doby, trzeba być jednak pewnym, że ta liczba zakażeń nowych będzie większa niż tydzień temu. Na pewno będziemy mieli dziś do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Niedzielski: we wtorek 13 kwietnia dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem

- Wczoraj zostało wykonanych 80 tys. badań, a tydzień temu było ich 45 tysięcy. Sama ta ogromna różnica pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z nieporównywalnym dniem (do tego sprzed tygodnia, Wielkiego Poniedziałku - red.) - mówił Niedzielski.

Minister podkreślił, że podstawowym kryterium ewentualnego luzowania obostrzeń pozostaje sytuacja w szpitalach i liczba zajętych łóżek. Dodał, że wiele zależy także od postępu Narodowego Programu Szczepień. - Ażeby mówić o odważniejszym otwieraniu powinniśmy mieć wyszczepionych ok. 70 proc. osób w wieku 60 i więcej lat. W tej chwili mamy ok. 40 proc. To jest apel do wszystkich 60-latków i starszych osób, aby się zgłaszały na szczepienia, bo to nam pozwala podejmować odważniejsze decyzje - zaapelował.

Polityk zadeklarował, że ewentualne luzowanie obostrzeń będzie bardzo ostrożne. "To nie może być przerzucanie się z jednego krańca na drugi kraniec skali" - zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Niedzielski powiedział ponadto, że decyzje dotyczące najbliższego tygodnia lub tygodni zostaną przedstawione jutro.

RadioZET.pl/ Rzeczpospolita/ Rp.pl