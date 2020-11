Koronawirus od początku epidemii w Polsce został już potwierdzony u 691 118 osób. Zmarło 10 045 chorych na Covid-19. 14 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 25 571 nowych przypadków. W piątek resort zdrowia informował o 24 051 nowych zakażeniach, w czwartek o 22 683, w środę o 25 221. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 7 listopada. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 27 875 nowych przypadków koronawirusa. Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku ogłosił, że pierwszy raz od dwóch miesięcy liczba zakażeń koronawirusem zaczęła spadać i ''nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny''.

W sobotę 14 listopada resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z następujących województw: śląskiego (3453), dolnośląskiego (2794), wielkopolskiego (2742), mazowieckiego (2419), małopolskiego (2202), łódzkiego (1487), lubelskiego (1563), pomorskiego (1328), świętokrzyskiego (1177), podkarpackiego (1162), zachodniopomorskiego (1045), warmińsko-mazurskiego (990), kujawsko-pomorskiego (955), opolskiego (799), lubuskiego (760), podlaskiego (695).

Koronawirus w Polsce 14 listopada - RAPORT

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę 14 listopada, że z powodu koronawirusa zmarło 548 osób, w tym 429 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 119 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w piątek 6 listopada, gdy poinformowano o śmierci 445 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 22 320 osób, u których potwierdzono zakażenie. 2 126 jest podłączonych do respiratorów – informuje Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z danymi resortu w kraju pozostaje 12 862 wolnych łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19 i 679 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 440 025 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 30 625 osób. Jak poinformował resort zdrowia, od początku epidemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 282 215 chorych.

Szczepionka na koronawirusa w Polsce

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że szczepionka na Covid-19, tworzona przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE, ma ponad 90 proc. skuteczności. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek. Premier Mateusz Morawiecki w piątek spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był o to, czy Polska jest gotowa na tak dużą operację logistyczną, jaką będzie masowe szczepienie przeciw Covid-19. - To jest potężna operacja logistyczna. My planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja to 31 mln ludzi, bo tyle osób ukończyło 18 lat - odpowiedział Niedzielski, jednocześnie wskazał na to, że będą też trudności logistyczne związane z samą szczepionką, która jak mówił "wymaga szczególnych warunków", gdyż musi być transportowana i przechowywana w temperaturze minus 70 stopni.

Od soboty 7 listopada w związku z pandemią koronawirusa weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa. Ograniczenia te mają obowiązywać do 29 listopada:

zamknięte są placówki kultury: teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne,

hotele dostępne są tylko dla gości przebywających w podróży służbowej,

w galeriach handlowych otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą,

w przypadku pozostałych sklepów wprowadzono ograniczenia liczby osób: w sklepach do 100 m2 jest to 1 osoba na 10 m2. W przypadku większych sklepów jest to 1 osoba na 15 m2,

w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2.

RadioZET.pl