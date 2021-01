Koronawirus w czwartek 14 stycznia został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi u 9436 osób. Zmarło łącznie 381 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. W środę resort informował o 9053 nowych zakażeniach, we wtorek o 5569, a w poniedziałek 4622. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada 2020 roku – zanotowano wtedy 27 875 przypadków. Do tej pory w Polsce, od czasu wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w marcu 2020 roku, zdiagnozowano 1 414 362 przypadki zakażenia koronawirusem, a 32 456 chorych zmarło.

Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1231), wielkopolskiego (1058), kujawsko-pomorskiego (993), pomorskiego (878), zachodniopomorskiego (788), śląskiego (727), warmińsko-mazurskiego (690), łódzkiego (554), dolnośląskiego (463), lubelskiego (403), małopolskiego (337), podlaskiego (291), lubuskiego (288), opolskiego (235), podkarpackiego (233), świętokrzyskiego (164). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 14 stycznia. Dzisiaj 381 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek 14 stycznia, że z powodu koronawirusa zmarło 381 osób, w tym 289 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 92 osoby nie miały innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października 2020 roku resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 250 osób, u których potwierdzono zakażenie. Pod respiratorem przebywa 1630 chorych, czyli o 24 osób więcej niż w środę. Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 31 690 łóżek i 2946 respiratorów. Oznacza to, że w całym kraju pozostaje 15 440 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 i 1316 respiratorów. Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 184 369 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5922 osób. Dotychczas wyzdrowiało 1 155 823 zakażonych koronawirusem.

Ile osób zaszczepiono przeciw Covid-19 w Polsce?

Do czwartku w Polsce zaszczepiło się przeciw Covid-19 blisko 370 tys. osób. Według danych ze środy do punktów szczepień dostarczono 521 tys. dawek, z czego 909 zostało zmarnowanych.

Od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80 lat, tydzień później dla seniorów powyżej 70 lat. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Od 18 do 22 stycznia zespoły wyjazdowe zaszczepią pensjonariuszy domów opieki społecznej.

RadioZET.pl