Koronawirus w Polsce szerzy się z dnia na dzień coraz szybciej. Tydzień po poluzowaniu części obostrzeń resort zdrowia poinformował, że mamy blisko 8,8 tys. nowych przypadków. To wskaźnik nieznacznie niższy od tego z czwartku, kiedy MZ informowało o 9073 nowych zakażeniach.

Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w województwach mazowieckim (1427), śląskim (829) i pomorskim (787).

Koronawirus w Polsce 19 lutego. Niemal 8,8 tys. nowych zakażeń

Wskutek ciężkiego przebiegu Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Polsce 241 osób. Zdecydowana większość z nich miała choroby współistniejące (198). W ciągu doby wyzdrowiało 6,8 tysiąca pacjentów.

Chorzy z Covid-19 zajmują w szpitalach ponad 12,4 tysiąca łóżek z ogólnodostępnych 26,4 tys. Ci z najcięższym przebiegiem infekcji są podłączeni do 1306 respiratorów, to niemal połowa dostępnej aparatury tlenowej (2637) dla pacjentów covidowych. W rygorze kwarantanny pozostaje niemal 164 tys. osób, to wzrost o kilkanaście tysięcy względem czwartku. Z infekcji wyzdrowiało 1,365 miliona ludzi.

