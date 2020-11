Koronawirus w Polsce. Ponad 15 tys. nowych zakażeń, 92 osoby zmarły

Koronawirus od początku epidemii w Polsce został potwierdzony u 395 480 osób. Zmarło 5875 chorych. 2 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 15 578 nowych przypadków. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 31 października. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 21 tys. 897 nowych przypadków koronawirusa.

W poniedziałek 2 listopada resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z następujących województw: mazowieckiego (2218), małopolskiego (1746), kujawsko-pomorskiego (1379), śląskiego (1362), wielkopolskiego (1256), łódzkiego (1180), podkarpackiego (1049), lubelskiego (1043), pomorskiego (967), dolnośląskiego (737), warmińsko-mazurskiego (582), zachodniopomorskiego (572), podlaskiego (543), opolskiego (355), lubuskiego (295), świętokrzyskiego (294).

Koronawirus w Polsce 2 listopada - RAPORT

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek 2 listopada, że z powodu koronawirusa zmarły 92 osoby, w tym 85 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 7 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w czwartek 29 października, gdy poinformowano o śmierci 301 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Resort zdrowia informuje, że dla pacjentów z koronawirusem przygotowano łącznie 24 807 łóżek i 1916 respiratorów. W porównaniu z niedzielą liczbę łóżek zwiększono o 324, a respiratorów o 64. W szpitalach przebywają 17 223 zakażone osoby, o 796 więcej niż w niedzielę. 1453 pacjentów jest podłączonych do respiratorów, o 82 osoby więcej niż dzień wcześniej. W skali kraju pula wolnych łóżek wynosi 7 584, a respiratorów 463.

Na kwarantannie przebywają 435 343 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 46 844 osoby. Od początku epidemii wyzdrowiało 154 413 chorych, ostatniej doby – 7 818 osób.

Lockdown w Polsce?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska stwierdził w poniedziałek rano w TVP1, że działania rządu sprowadzają się do tego, by nie doprowadzić do całkowitego zamknięcia gospodarki. Jednocześnie przyznał, że protesty antyaborcyjne w obecnej sytuacji są zagrożeniem. – Te nasze wystąpienia na ulicach, gromadzenie się w wielotysięcznym tłumie, niestety może zaowocować tym, że ktoś z naszych bliskich umrze. Powinniśmy się wstrzymać w okresie pandemii – zaznaczył Kraska.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin, który był gościem portalu money.pl, powiedział, że jest kategorycznie przeciwny gospodarczemu lockdownowi. Dodał, że ewentualne dodatkowe obostrzenia mogą dotyczyć handlu.

