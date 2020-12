Koronawirus w Polsce został potwierdzony u 1 202 704 osób. Od marca, czyli początku pandemii Covid-19 w Polsce zmarło 25 397 chorych. W niedzielę 20 grudnia przybyły 8594 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. W sobotę resort informował o 11 267 nowych zakażeniach, w piątek 11 013, w czwartek 11 953, w środę 12 454, we wtorek 6907, a w poniedziałek 4896. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada – zanotowano wtedy 27 875 przypadków. W niedzielę 20 grudnia najwięcej przypadków zarejestrowano w województwach:

wielkopolskim - 1151,

mazowieckim - 1105.

Pozostałe przypadki pochodzą z następujących województw: pomorskiego (817), kujawsko-pomorskiego (788), zachodniopomorskiego (773), śląskiego (694), warmińsko-mazurskiego (612), dolnośląskiego (486), łódzkiego (447), lubuskiego (320), małopolskiego (310), lubelskiego (299), podlaskiego (178), opolskiego (173), podkarpackiego (142), świętokrzyskiego (129). 170 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 20 grudnia. Dzisiaj 143 zgony

Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę 20 grudnia, że z powodu koronawirusa zmarły 143 osoby, w tym 104 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłych 39 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 18 tys. 180 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1710 jest pod respiratorami. Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 35 tys. 986 łóżek i 3099 respiratorów. W kraju pula wolnych łóżek wynosi więc 17 tys. 806, a respiratorów - 1389. Na kwarantannie przebywa 166 tys. 375 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 9 tys. 774 osoby. Wyzdrowiało dotąd 938 tys. 269 chorych na Covid-19.

Projekt rozporządzenia dot. obostrzeń

Nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa przewiduje m.in. zniesienie pewnych ograniczeń dla zaszczepionych i ozdrowieńców, kwarantannę po przekroczeniu granicy, zakazy działalności, w tym obsługi stoków narciarskich oraz wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się 31 grudnia 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku.

Kwarantanna narodowa i nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez rząd mają obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych. Według zapowiedzi resortu edukacji, w poniedziałek 18 stycznia do nauki stacjonarnej mają powrócić uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Szczegółową listę nowych obostrzeń publikujemy poniżej:

Galerie handlowe znowu zamknięte – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe

– otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe Hotele zamknięte – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem też hotele pracownicze

– dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem też hotele pracownicze Zamknięte stoki narciarskie

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego

10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie) Ograniczenie przemieszczania się w sylwestra od godziny 19 do godziny 6 rano w Nowy Rok

Ograniczenia w transporcie zbiorowym : 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15 m2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15 m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

– od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

