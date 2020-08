Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, choć tak jeszcze na początku lata zapewniał premier Mateusz Morawiecki. W piątek 21 sierpnia resort zdrowia poinformował, że mamy 903 nowe przypadki.

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą z następujących województw: śląskiego (168), małopolskiego (156), mazowieckiego (146), pomorskiego (89), wielkopolskiego (77), łódzkiego (49), podkarpackiego (46), kujawsko-pomorskiego (31), dolnośląskiego (30), warmińsko-mazurskiego (30), opolskiego (25), świętokrzyskiego (22), lubelskiego (21), podlaskiego (6), zachodniopomorskiego (6) i lubuskiego (1).

Koronawirus w Polsce 21 sierpnia

Na koronawirusa zmarło w Polsce ostatniej doby 13 osób w wieku od 64 lat do 92 lat. Większość osób miała choroby współistniejące. Do zgonów doszło w Krakowie, Grobli, Łańcucie, Siedlcach, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Gliwicach, Tychach, Poznaniu i w Gdańsku.

Do tej pory wyzdrowiało już ponad 41 tys. pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2 151 osób, pod respiratorem jest 84 chorych – poinformowało w piątek 21 sierpnia Ministerstwo Zdrowia. Resort podał też, że kwarantanną objętych jest 103,351 tys. osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 8902.

Koronawirus w Polsce został potwierdzony u 60 281 osób. Zmarło 1938 z nich.

Koronawirus w Polsce. Nowe strefy żółte i czerwone

Ministerstwo Zdrowia w czwartek zaktualizowało listę powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Strefa czerwona obejmie siedem powiatów. Są to kolejno: w woj. małopolskim powiaty i miasta na prawach powiatu – Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski; w woj. łódzkim – wieluński; w woj. śląskim – Rybnik i powiat rybnicki i w woj. mazowieckim – lipski. Tutaj na liście pojawiły się dwa nowe powiaty: nowotarski (z żółtej strefy) i lipski (z zielonej).

Łącznie w strefie żółtej znalazło się 12 powiatów, w tym 7 nowych. Status z czerwonego na żółty zmieniają w woj. śląskim – Ruda Śląska, a w woj. wielkopolskim – powiat ostrzeszowski. Ponadto w strefie żółtej są: w woj. małopolskim – powiat tatrzański (nowy); w woj. wielkopolskim – powiat ostrowski (nowy); w woj. łódzkim – pajęczański (nowy) i łowicki (nowy); w woj. podkarpackim – przemyski (nowy) i jarosławski (nowy); w woj. śląskim – pszczyński i Żory; w woj. lubelskim – Biała Podlaska i w woj. kujawsko-pomorskim powiat radziejowski (nowy).

RadioZET.pl