Koronawirus w Polsce. Ponad 6 tys. nowych zakażeń i 346 zgonów

Koronawirus w Polsce, od czasu wykrycia pierwszego przypadku w marcu 2020 roku, zdiagnozowany został u 1 464 448 osób. Zmarło 34 908 chorych. W piątek 22 stycznia mamy 6640 nowych zakażeń koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. W czwartek resort informował o 7152 nowych zakażeniach, w środę 6919, we wtorek 4835, a w poniedziałek 3271. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada 2020 roku – zanotowano wtedy 27 875 przypadków.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (856), pomorskiego (770), wielkopolskiego (672), kujawsko-pomorskiego (613), zachodniopomorskiego (504), śląskiego (488), warmińsko-mazurskiego (476), dolnośląskiego (366), łódzkiego (351), lubelskiego (311), małopolskiego (270), podlaskiego (229), lubuskiego (208), podkarpackiego (175), świętokrzyskiego (125), opolskiego (113). 113 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 22 stycznia. Dzisiaj 346 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało w piątek 22 stycznia, że z powodu koronawirusa zmarło 346 osób, w tym 270 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 76 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października 2020 roku resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 614 osób, u których potwierdzono zakażenie. 1489 pacjentów jest pod respiratorami. Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 30 252 łóżka i 2854 respiratory. W kraju pula wolnych łóżek wynosi więc ponad 15 tys., a respiratorów – ponad 1300. Na kwarantannie przebywa 181 698 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 5837 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 213 012 chorych na Covid-19.

Szczepienia na Covid-19

W piątek 22 stycznia o 6 rano ruszyły zapisy na szczepienie przeciwko Covid-19 dla osób od 70. roku życia. "W pierwszej godzinie zarejestrowało się ponad 66 tys. pacjentów 70+. Odnotowujemy bardzo duży ruch na infolinii, która w szczycie notowała ponad 300 tys. wywołań na minutę" - napisano w piątek na Twitterze SzczepimySię. W kolejnej wiadomości serwis poinformował, że "trudności z dodzwonieniem się do Infolinii 989 wynikają z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie. "Mówimy tutaj o nawet 300 tysiącach prób na minutę" - powtórzono.

Szczepienia na Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. Do czwartku zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ok. 590 tys. osób. Rząd szacuje, że do końca pierwszego kwartału zaszczepionych zostanie 3 mln osób – głównie seniorzy i pracownicy medyczni.

RadioZET.pl