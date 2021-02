Koronawirus w Polsce. W środę, 24 lutego 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 12 146 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. To niemal dwa razy więcej niż we wtorek. Poinformowano także o śmierci 372 osób.

Koronawirusem w Polsce od początku epidemii zaraziło się już 1 648 962 osób. Premier, minister zdrowia oraz lekarze i eksperci ostrzegają przed trzecią falą koronawirusa w naszym kraju.

Liczba zakażeń gwałtownie wzrasta. We wtorek, 23 lutego 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 6310 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W środę ta liczba prawie się podwoiła, o czym poinformował jeszcze przed podaniem oficjalnych danych resortu Adam Niedzielski. - Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia, pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało, tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań - powiedział.

Koronawirus w Polsce w środę, 24 lutego 2021 - RAPORT

Najwięcej przypadków zakażeń pochodzi z Mazowsza (1961). Pozostałe dotyczą województw: śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108).

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby 372 osoby. Na Covid-19 zmarło 67 osób, z kolei 305 osób miało choroby współistniejące. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 661 109 /42 808 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy w raporcie.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 477 osób. Pod respiratorami jest 1 321 pacjentów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 25 925 łóżek i 2 575 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 161 187 osób, a wyzdrowiało dotąd 1 391 981 zakażonych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Twitter/Ministerstwo Zdrowia