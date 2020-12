Koronawirus w Polsce: Ponad 5 tys. nowych zakażeń, 69 zgonów

Koronawirus w Polsce został potwierdzony u 1 254 127 osób. Od marca, czyli początku pandemii Covid-19 w Polsce zmarło 26 991 chorych. W sobotę 26 grudnia przybyło 5048 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. W Boże Narodzenie resort informował o 9077 nowych zakażeniach. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada – zanotowano wtedy 27 875 przypadków. W sobotę 26 grudnia najwięcej przypadków zarejestrowano w województwach:

mazowieckim - 741,

zachodniopomorskim - 557,

wielkopolskim - 518.

Pozostałe przypadki pochodzą z następujących województw: pomorskiego (487), kujawsko-pomorskiego (472), warmińsko-mazurskiego (315), śląskiego (285), łódzkiego (280), lubelskiego (268), dolnośląskiego (219), małopolskiego (169), podkarpackiego (132), podlaskiego (115), lubuskiego (111), opolskiego (97), świętokrzyskiego (82). 200 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 26 grudnia. Dzisiaj 69 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę 26 grudnia, że z powodu koronawirusa zmarło 69 osób, w tym 65 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 4 osoby nie miały innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

W szpitalach przebywa 16 tys. 457 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. 1603 jest pod respiratorami - poinformował resort zdrowia. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 35 tys. 300 łóżek i 3 tys. 072 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 161 tys. 845 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 8511 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 992 tys. 381 chorych na Covid-19.

Szczepionki na koronawirusa są już w Polsce

Szczepionki na koronawirusa w sobotę nad ranem dotarły do Polski. Pierwsza dostawa, wynosząca 10 tys. sztuk szczepionek, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

Szczepionki przekroczyły polską granicę w piątek po godz. 22 na przejściu granicznym w Świecku. Przewożone były busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w następnym tygodniu. Jak zapowiadał we wtorek premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek.

RadioZET.pl