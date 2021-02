Trzecia fala koronawirusa w Polsce się rozpędza. W piątek 26 lutego przybyło 11 539 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to wzrost nowych zakażeń o ponad dwa tysiące w stosunku do zeszłego tygodnia. Wczoraj resort zdrowia informował o 12 142 nowych zakażeniach, a w środę o 12 146.

– Jesteśmy na fali wznoszącej, bo tych przypadków niestety będzie, według naszych symulacji, codziennie przybywało. Jako lekarza i przedstawiciela ministerstwa zdrowia niepokoi jeszcze jedna rzecz - przekroczyliśmy także liczbę 14 tys. łóżek covidowych. Widzimy, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali – powiedział na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nowe przypadki, o których poinformował resort w piątek 26 lutego pochodzą z następujących województw: mazowieckiego (2098), pomorskiego (1050), śląskiego (1018), warmińsko-mazurskiego (960), dolnośląskiego (849), wielkopolskiego (806), kujawsko-pomorskiego (743), podkarpackiego (680), małopolskiego (660), łódzkiego (512), lubuskiego (461), lubelskiego (406), zachodniopomorskiego (395), podlaskiego (353), świętokrzyskiego (201), opolskiego (157). 190 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce - 26 lutego. Dzisiaj 259 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarło 259 osób, w tym 197 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 62 osoby nie miały innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 058 osób. Pod respiratorami jest 1467 pacjentów. Tydzień temu, w piątek 19 lutego, resort zdrowia informował, że hospitalizowanych jest 12 441, a ze wsparcia respiratorem korzysta 1306 chorych. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 26 024 łóżka i 2581 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 188 482 osoby. Wyzdrowiało dotąd 1 405 552 zakażonych.

Trzecia, a następnie czwarta fala koronawirusa w Polsce?

Trzecia fala epidemii Covid-19 powinna być nieco mniejsza niż druga. Z naszych prognoz wynika, że średniotygodniowy poziom apogeum zachorowań powinien wynieść 10-12 tysięcy – wskazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecnie największym zagrożeniem są mutacje koronawirusa.

– Przykład Warmii i Mazur pokazuje, że niestety za ten dynamiczny wzrost zachorowań jest odpowiedzialna mutacja (brytyjska - red.). Przeprowadziliśmy bardzo małe, niereprezentatywne na razie badania próbek i wychodzi nam, że ta obecność jest powyżej 70 procent – poinformował.

Dr Paweł Grzesiowski, który w czwartek był Gościem Radia ZET, pytany przez Beatę Lubecką o prognozę epidemii w Polsce stwierdził, że trzeba szykować się na to, że we wrześniu może wystąpić czwarta fala. Zdaniem wirusologa do tego czasu nie pozbędziemy się bardziej zakaźnych mutacji koronawirusa. Przypomnijmy, że w Polsce do tej pory wykryto 12 różnych wariantów Covid-19.

– Proporcja zaszczepionych do niezaszczepionych to 7 do 93 procent. Uważam, że wirus zostanie z nami na długie lata, bo nie bardzo widzę powód, żeby zniknął – powiedział w Radiu ZET ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/Polsat News