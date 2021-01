Koronawirusem w Polsce zaraziło się od początku epidemii 1 489 512 osób. Zakażenia SARS-CoV-2 wciąż liczymy w tysiącach, chociaż w ostatnich dniach ich dzienne liczby spadały. We wtorek 26 stycznia 2021 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4604 nowych zachorowaniach. Z kolei w poniedziałek odnotowano 2419 nowych przypadków koronawirusa, co stanowiło poważny spadek względem ostatnich dni i najniższą dzienną liczbę zakażeń w 2021 roku.

W środę, 27 stycznia 2021 Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu doby zarejestrowano 6789 nowych zachorowań. Najwięcej przypadków SARS-CoV-2 odnotowano w woj. mazowieckim (934). Pozostałe pochodzą z województw: wielkopolskiego (656), pomorskiego (636), kujawsko-pomorskiego (634), śląskiego (623), warmińsko-mazurskiego (435), zachodniopomorskiego (401), łódzkiego (392), małopolskiego (359), lubelskiego (358), dolnośląskiego (343), podlaskiego (317), podkarpackiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (105), świętokrzyskiego (97).

Koronawirus w Polsce w środę, 27 stycznia 2021 roku. RAPORT

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło w Polsce ostatniej doby 389 osób: 97 w wyniku Covid-19, a 292 miało choroby współistniejące.

W szpitalu przebywa obecnie 14 120 pacjentów z COVID-19, 1 414 z nich korzysta z respiratorów. W kraju 176 833 osoby są objęte kwarantanną, 1 246 267 osób wyzdrowiało - wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia opublikowanych na Twitterze.

Szczepienia przeciw COVID-19. Brak wolnych terminów i szczepionek

W całym kraju w poniedziałek rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID dla seniorów powyżej 70. roku życia. Jednocześnie szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w niedzielę, że "mamy ponad 3 mln zajętych terminów" i "w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek na COVID-19". Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w Radiu ZET o to, dlaczego Polska zrezygnowała z zakupu 15 mln szczepionek Pfizera i Moderny oznajmił, że to nie był błąd, a we wtorek właśnie "taka narracja polityczna pojawiła się po stronie opozycji".

- W tej chwili mamy zakontraktowane 85 mln dawek tych szczepionek, co wystarczy na zaszczepienie 50 mln osób. Jedna z tych szczepionek jest jednodawkowa - Johnsona. Ogólny wolumen już zakontraktowanych szczepionek wystarczy na więcej, niż jest Polaków. Każdy może być bezpieczny - zapewnił szef resortu zdrowia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/Twitter