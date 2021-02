Koronawirus w Polsce. W niedzielę 28 lutego mamy 10 099 nowych zakażeń koronawirusem. To o 2001 chorych mniej niż w sobotę i o 3060 więcej niż tydzień temu - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 114 osób.

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce w niedzielę 28 lutego wyniosła 10 099. Dzień wcześniej przekazano informację o 12 100 nowych zakażonych i 303 zgonach. W ubiegłą niedzielę przybyło 7039 chorych i zmarły 94 osoby. Dzisiaj najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu - 2069, najmniej w województwie opolskim - 139.

Pozostałe pochodzą z następujących województw: śląskiego (997), pomorskiego (943), wielkopolskiego (934), małopolskiego (738), dolnośląskiego (662), warmińsko-mazurskiego (593), podkarpackiego (532), kujawsko-pomorskiego (480), lubuskiego (455), łódzkiego (368), lubelskiego (326), zachodniopomorskiego (288), podlaskiego (216), świętokrzyskiego (157). 202 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce - 28 lutego. Dzisiaj 114 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu koronawirusa zmarło 114 osób, w tym 85 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłych 29 osób nie miały innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 538 osób, o 167 chorych więcej niż w sobotę. Z respiratorów korzysta 1503 pacjentów, to o 57 więcej niż dzień wcześniej. Z kolei tydzień temu resort zdrowia poinformował, że hospitalizowanych było 12 609 osób, a pod respiratorami było 1340 pacjentów. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 26 227 łóżek i 2587 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 179 565 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 422 829 zakażonych.

Lockdown na Warmii i Mazurach. Od soboty nowe obostrzenia

Od soboty 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują zaostrzone rygory epidemiczne, które mają na celu ograniczenie skali rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie. Zamknięte są m.in. kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Dzieci z klas 1-3 od poniedziałku powrócą do zdalnego nauczania. Taki stan ma trwać do 14 marca. Wprowadzenie obostrzeń wywołało w regionie wiele kontrowersji.

Również od soboty osoba przekraczająca granicę lądową z Czechami lub Słowacją ma mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli dotyczy to Polaka wracającego do domu, także transportem indywidualnym, negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny.

W całym kraju zniesiona została możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą innych środków ochrony niż maseczki. Nie można stosować w tym celu przyłbic, szalików, kominów, chust i bandan. Przyłbice mogą być używane jedynie dodatkowo, oprócz maseczki.

