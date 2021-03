Ponad 20 tys. zakażeń koronawirusem we wtorek. 461 osób zmarło

Trzecia fala koronawirusa paraliżuje polski system opieki zdrowotnej. Wiceszef resortu Waldemar Kraska mówił we wtorek w telewizji Republika, że w szczytowej fali jesienią w szpitalach zajętych było 23 tys. łóżek, teraz jest już 31 tys. - To zupełnie inna skala zakażenia i zupełnie inny wirus, który był na jesieni. Teraz łatwiej się zarażamy i więcej osób trafia do szpitali - podkreślił.

Koronawirus w Polsce 30 marca. Ponad 20 tys. zakażeń, 461 zgonów

Koronawirusem wciąż zaraża się bardzo wiele osób. We wtorek 30 marca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 870 nowych, potwierdzonych przypadkach SARS-CoV-2. To o ponad 4 tys. więcej niż w ubiegłym tygodniu, kiedy odnotowano 16 741 zakażeń.

Najwięcej zachorowań zarejestrowano na Mazowszu (3572) i na Śląsku (2812). Kolejne pochodzą z województw: dolnośląskiego (2110), wielkopolskiego (1892), małopolskiego (1655), łódzkiego (1290), kujawsko-pomorskiego (1181), lubelskiego (1010), pomorskiego (989), podkarpackiego (919), warmińsko-mazurskiego (786), zachodniopomorskiego (728), świętokrzyskiego (551), lubuskiego (397), podlaskiego (349), opolskiego (325). 304 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło ostatniej doby 461 osób. 361 z nich miało także choroby współistniejące.

W szpitalach przebywa we wtorek 31 071 chorych na COVID-19. Terapii respiratorowej wymaga 3054. Resort zdrowia poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 40 256 łóżek i 3889 respiratorów. Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 454 738 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 848 199 zakażonych.

Stan wyjątkowy przed Wielkanocą?

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił we wtorek w TVP1, że obostrzenia, które zaczęły obowiązywać od soboty, mogą zostać przedłużony po 9 kwietnia. Nie wykluczam, że obostrzenia nawet w tym zakresie, co teraz, mogą z nami zostać dłużej niż do 9 kwietnia - podkreślił i dodał, że jest to zależne od dynamiki zachorowań i zachowania obywateli w okresie przedświątecznym i tuż po Wielkanocy. Zaznaczył też, że decyzją, która zapadnie po świętach Wielkiej Nocy, będzie kwestia m.in. dotycząca ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli.

Müller pytany był także o wprowadzenie stanu wyjątkowego przed świętami. – My od samego początku podkreślamy, że jeżeli będą potrzebne dalsze działania, to one mogą być wprowadzone. Natomiast na ten moment takich decyzji na ten tydzień nie należy się spodziewać – mówił Piotr Müller. – Jeżeli nie będzie jakiejś bardzo dużo większej dynamiki zachorowań niż dotychczas, to mam nadzieję, że żadnych dodatkowych obostrzeń i decyzji nie trzeba będzie podejmować – podsumował.

RadioZET.pl