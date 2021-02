Rząd luzuje obostrzenia. Otwarte hotele i kina. "Decyzja warunkowa"

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się w piątek. Szef rządu ogłosił otwarcie hoteli, kin i basenów w reżimie sanitarnym. Restauracje pozostają zamknięte

Rozwiązania, które mają zacząć obowiązywać w połowie lutego, są wprowadzane warunkowo. Jeśli pandemia przyspieszy, będę rekomendował krok wstecz - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

W piątek odbędzie się spotkanie parlamentarzystów ws. możliwych rozwiązań po wyroku TK ws. aborcji

Nie milkną komentarze po zawieszeniu Adama Bielana i dwóch innych polityków Porozumienia

Na konferencji premiera Mateusza Morawieckiego przedstawione zostały obostrzenia na kolejne tygodnie. Szef rządu poinformował, że w połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 proc. łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 proc. miejsc, a decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku. Dodał, że restauracje, siłownie i kluby fitness pozostaną nadal zamknięte.

Koronawirus w Polsce 5 lutego. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd poluzuje obostrzenia?

- Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń - mówił szef rządu Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w Kielcach. Poinformował jednocześnie, że rząd w piątek przekaże perspektywę na kolejne dwa tygodnie i szczegóły zostaną przedstawione tego dnia. - Ale cały czas właśnie w związku z liczbą zgonów, sytuacją wokół Polski, szalejącą epidemią, również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową - zaznaczył.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z portalem rp.pl zapowiadał, że jeśli nic się nie zmieni, to decyzja dotycząca obostrzeń będzie komunikowana po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

Piotr Müller w wywiadzie dla piątkowej "Rzeczpospolitej" pytany o to, czy będą otwierane hotele, odparł, że "trwa dyskusja". - Nie ma jednomyślności w tym zakresie. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte - zaznaczył

W piątek z inicjatywy posłanek Lewicy odbędzie się w Sejmie spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. możliwych rozwiązań po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Oprócz Lewicy swój udział zapowiedziały: KO i PSL.

RadioZET.pl/PAP