Prawie 16 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 263 osoby

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Rząd informuje nadejściu trzeciej fali epidemii Covid-19 i możliwych nowych obostrzeniach regionalnych. Jak dotąd nie zapadły jednak żadne konkretne decyzje. W czwartek 4 marca minął w Polsce dokładnie rok od dnia, w którym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem. Zakażonym był 66-letni Mieczysław Opałka z Cybinki. Na początku marca zeszłego roku wrócił z Niemiec.

W piątek 5 marca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane. Według raportu MZ, mamy 15829 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one osób z województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008), kujawsko-pomorskiego (983), łódzkiego (700), lubuskiego (585), zachodniopomorskiego (467), lubelskiego (450), podlaskiego (405), świętokrzyskiego (318), opolskiego (227). 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 5 marca 2021 roku - RAPORT

Raport Ministerstwa Zdrowia wskazuje, że z powodu koronawirusa zmarły w Polsce ostatniej doby 263 osoby. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 216 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 766 490 / 44 912 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 tys. 423 osoby. Pod respiratorami jest 1675 pacjentów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował w piątek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 448 łóżek i 2616 respiratorów. W czwartek resort informował, że hospitalizowanych jest 15 992 chorych, w środę – 15 591, we wtorek – 15 400, w poniedziałek zaś – 14 929 osób.

Na kwarantannie przebywa 234 601 osób. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 459 564 zakażonych.

Nowe obostrzenia w Polsce? Możliwy lockdown w kolejnych województwach

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zbierze się w piątek o godz. 10. Zaznaczył, że w najbliższy weekend nie będzie wprowadzanych żadnych zmian w obostrzeniach.

"Będziemy omawiać aktualną sytuację, i być może już w piątek będą podjęte decyzje w tym zakresie. Sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia" - podkreślił. "Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, by przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy" – dodał.

Jednocześnie - jak zapewnił - regionalizacja obostrzeń byłaby wprowadzana "z pewnym wyprzedzeniem", aby podmioty gospodarcze mogłyby się do nich przygotować.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia/ PAP/ Kancelaria Premiera