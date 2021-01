Koronawirus w Polsce został potwierdzony u 1 344 763 osób. Od marca 2020 roku, czyli początku pandemii Covid-19 w Polsce, zmarło 30 055 chorych. W środę 6 stycznia przybyło 14 151 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. We wtorek resort informował o 7624 nowych zakażeniach, a w poniedziałek 4432. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada 2020 roku – zanotowano wtedy 27 875 przypadków.

Nowe zakażenia koronawirusem z 6 stycznia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1686), wielkopolskiego (1488), śląskiego (1391), kujawsko-pomorskiego (1300), pomorskiego (1148), warmińsko-mazurskiego (1082), łódzkiego (1058), zachodniopomorskiego (921), lubelskiego (658), podkarpackiego (654), małopolskiego (625), dolnośląskiego (599), podlaskiego (477), lubuskiego (368), opolskiego (222), świętokrzyskiego (218). 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 6 stycznia. Dzisiaj

Ministerstwo Zdrowia podało w środę 6 stycznia, że z powodu koronawirusa zmarły 553 osoby, w tym 409 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 144 osoby nie miały innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października 2020 roku resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 057 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1606 jest pod respiratorami. Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowane są 33 194 łóżka i 2967 respiratorów. Oznacza to, że w całym kraju pozostaje 16 137 wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 i 1361 respiratorów. Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 162 514 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 5971 osób. Dotychczas wyzdrowiało 1 087 744 chorych na Covid-19.

Szczepienia na koronawirusa w Polsce

We wtorek do godziny 15.00 wykonano w Polsce 114 tys. szczepień przeciw Covid-19 – poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień. W całym kraju odbywały się we wtorek szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia.

W Polsce 27 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni). W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl