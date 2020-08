Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowo zdiagnozowanych 726 zakażeniach koronawirusem. Epidemia rozkłada się coraz bardziej równomiernie - na Śląsku wykryto 137 zakażeń, w Małopolsce 118, na Mazowszu 107. Wcześniejszy rekord zakażeń padł we wtorek i wynosił 680 zakażeń.

Z raportu wynika, że na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby 18 najciężej chorujących pacjentów. - Większość z nich miała choroby współistniejące - dodał resort.

Liczba łóżek szpitalnych dysponowanych dla chorych na Covid-19 wzrosła do ponad 1900. Pod respiratorami przebywa 72 najciężej chorych. W rygorze kwarantanny przebywa ponad 102,8 tys. osób, a pod nadzorem epidemiologicznym ponad 9 tys. Z Covid-19 wyzdrowiało 35,6 tys. ludzi.

Minister i wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformowali dziś na konferencji prasowej o planowanym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w powiatach z największym przyrostem zakażeń. MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - wyższy "czerwony" i łagodniejszy "żółty".

Najważniejsze zmiany (...) dotyczyć będą obowiązku noszenia masek, ograniczenia liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej do 50 proc. miejsc siedzących w strefie czerwonej. Ograniczamy też liczbę osób, które będą mogły brać udział w uroczystościach takich jak wesela, pogrzeby i inne uroczystości rodzinne - ograniczamy to w strefie czerwonej do 50 osób, a w strefie żółtej do 100 osób