Ruszył transport ponad tysiąca metrów sześciennych sprzętu zabezpieczającego z Chin do Polski. Przesyłka z materiałem do walki z koronawirusem dotrze do Polski na pokładzie największego samolotu świata – rosyjskiego An-225 Mrija. Informację przekazali prezes KGHM Marcin Chludziński i polskie MSZ.