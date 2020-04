Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 3 tysiące – 3149 zarażonych jest Sars-CoV-19, 59 chorych zmarło. W piątek szef Porozumienia Jarosław Gowin ogłosił przedstawienie projektu, wprowadzającego wydłużenie kadencji prezydenta o 7 lat - chodzi o to, by przesunąć termin majowych wyborów prezydenckich 2020. Na bieżąco aktualizujemy wszystkie informacje z resortu zdrowia oraz dane, dotyczące zachorowań. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo na RadioZET.pl!