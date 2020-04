Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus kompletnie paraliżuje polską gospodarkę. Wielu mikro-przedsiębiorców zmuszonych jest zamknąć firmy, które są dorobkiem ich życia. Pomóc ma tarcza kryzysowa – odpowiedź rządu na kryzys, wywołany epidemią.

Niesamowitą historię opisał portal tvn24.pl. Pani Jolanta, właścicielka kwiaciarni "Maciejka" w Ostródzie, z powodu kryzysu epidemiologicznego musiała zamknąć swój biznes 3 tygodnie temu. Niespodziewanie pomoc przyszła od właściciela lokalu, który wynajmuje pani Jolancie.

Dziś otrzymałam taka fakturę za najem lokalu i to jest moja tarcza kryzysowa. Dziękuję Panie Mirku!

– czytamy w poście, opublikowanym na stronie Kwiaciarnia Maciejka na Facebooku. Pani Jolanta zamieściła również zdjęcie faktury, wystawionej jej przez najemcę. Faktury na kwotę…1 złoty.

"Podjąłem taką decyzję, żeby być solidarnym"

Jak relacjonowała w rozmowie z TVN24 właścicielka przybytku, tradycyjnie spotkała się z właścicielem lokalu po to, by uregulować kwotę za wynajem. To co ją spotkało jednak przeszło najśmielsze oczekiwania.

Kiedy wręczył mi fakturę, byłam w szoku. Napisane było: jeden złoty

- mówiła dziennikarzom. Jak dodała, taką samą fakturę od mężczyzny otrzymała również inna kobieta, która w tym samym budynku wynajmuje lokal na solarium. Dziennikarzom TVN24 udało się skontaktować również z panem Mirkiem. Jak stwierdził, zdecydował się na taki krok w ramach solidarności/

Podjąłem taką decyzję, żeby być solidarnym, żeby pozwolić im przetrwać. Te panie musiały zamknąć swoje sklepy, nie mogą pracować, nie mają przepływu gotówki, to za co miały zapłacić?

- mówił TVN24.

Zapewnił także, iż zależy mu aby obie panie przetrwały ten ciężki okres i kontynuowały prowadzenie interesu.

RadioZET.pl/Facebook/tvn24.pl