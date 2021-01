Prawie 8 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 380 osób

Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, choć tak jeszcze na początku lata zapewniał premier Mateusz Morawiecki. W piątek 15.01.2021 r. resort zdrowia poinformował, że mamy 7795 nowych przypadków. Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano w województwie mazowieckim - 946.

Koronawirus w Polsce 15.01.2021 r.

Pozostałe przypadki dotyczą województw wielkopolskiego (768), zachodniopomorskiego (749), pomorskiego (740), kujawsko-pomorskiego (712), śląskiego (601), łódzkiego (495), dolnośląskiego (477), warmińsko-mazurskiego (420), lubelskiego (355), małopolskiego (321), podlaskiego (277), podkarpackiego (232), lubuskiego (218), opolskiego (214), świętokrzyskiego (127). 143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarło w Polsce ostatniej doby 386 osób. 298 z nich poniosło śmierć wskutek COVID-19 i chorób współistniejących, 88 zmarło w wyniku COVID-19.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 1 422 320/ 32 844 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" – czytamy na stronie rządowej.

Koronawirus w Polsce. Ruszyły zapisy na szczepienia dla seniorów

W Polsce od 27 grudnia 2020 roku trwają szczepienia przeciw koronawirusowi. O północy z czwartku na piątek ruszyła rejestracja na szczepienie dla seniorów powyżej 80. roku życia. Można to zrobić na trzy sposoby: telefonicznie i przez Internet lub w punkcie szczepień. Ponadto uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Szef KPRM Michał Dworczyk - który jest też pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień - ocenił w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma - Dziewiąta", że zapisy wygenerowały olbrzymi ruch w sieci. - Dziesiątki, a do tej pory setki tysięcy osób wykazały zainteresowanie zarejestrowaniem się i zapisaniem, bo to jest druga forma, która ruszyła, czyli takie zgłoszenie, zadeklarowanie gotowości do szczepienia, więc oboma tymi formami wykazały setki tysięcy osób już zainteresowanie i mamy nadzieję, że ten system będzie dobrze funkcjonował - powiedział.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia/www.gov.pl/Twitter