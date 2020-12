Koronawirus w Polsce. We wtorek 1 grudnia przybyło 9105 nowych przypadków zakażenia, poinformowano także o śmierci 449 osób. To dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce jest pod kontrolą - tak zapewniali jeszcze przed miesiącem zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i przedstawiciele rządu. Niestety, uderzyła w nas druga fala epidemii, a w ciągu ostatnich tygodni znacznie wzrosła liczba zakażeń. Rekordowy przyrost od początku epidemii w naszym kraju zanotowano 7 listopada, gdy podano informację o 27 875 przypadkach zakażeń SARS-CoV-2.

Od ok. tygodnia liczba nowych zakażeń w raportach MZ nie przekracza 20 tysięcy zachorowań, co jednak może budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę spadającą liczbę testów (przy jednoczesnym wysokim współczynniku wyników pozytywnych). We wtorek 1 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9105 nowych przypadkach.

Nowe zakażenia pochodzą z województw: kujawsko-pomorskiego (1214), śląskiego (1084), wielkopolskiego (796), mazowieckiego (765), dolnośląskiego (717), łódzkiego (615), lubelskiego (547), warmińsko-mazurskiego (534), małopolskiego (486), zachodniopomorskiego (461), pomorskiego (443), opolskiego (361), podkarpackiego (346), świętokrzyskiego (264), podlaskiego (216), lubuskiego (187). 69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. 1 grudnia - RAPORT

Ministerstwo poinformowało również o śmierci 449 osób. Na Covid-19 zmarło 68 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi chorobami 381 osób.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 999 924/17 599 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podał resort zdrowia.

MZ poinformowało też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest łącznie 39 tys. 732 łóżek i 3 tys. 103 respiratory. W szpitalach przebywa obecnie 21 tys. 351 zakażonych, z tego 2 tys. 32 chorych jest pod respiratorem.

W skali kraju pula wolnych łóżek - według danych MZ - wynosi więc 18 tys. 381, a respiratorów – 1 071. Resort przekazał też we wtorek, że na kwarantannie przebywa 262 tys. 959 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 11 tys. 305 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 597 tys. 589 zakażonych osób.

