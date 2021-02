Drastyczne spadki w danych dot. koronawirusa. 2,5 tys. przypadków, 42 zgony

Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, a dzienna liczna zakażeń liczona jest w tysiącach. Po wzrostach z pierwszej połowy tygodnia, w ostatnich dniach mamy jednak spadek, jeśli chodzi o zachorowania. O ile w czwartek było to 7156, o tyle w piątek poinformowano o 6144 zakażeniach, w sobotę o 5864, a niedzielę o 4706.

Z kolei w poniedziałek 1 lutego 2021 Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 2503 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Stanowi to kolejny, tym razem dość znaczny, spadek w statystykach w odniesieniu do ostatnich dni. Może to jednak być spowodowane tym, że w weekend zwykle wykonuje się mniej testów na obecność koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. 1 lutego 2021 roku. RAPORT

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarły w Polsce ostatniej doby 42 osoby: 9 w wyniku Covid-19, a 33 miały choroby współistniejące. Tutaj również zanotowano spory spadek - jeszcze w sobotę informowano o 303 ofiarach śmiertelnych, zaś w niedzielę było to 98 zgonów.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 507 osób. 1385 pacjentów jest pod respiratorami – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia, dodając, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 29 155 łóżek i 2827 respiratorów.

Kwarantanną – jak przekazało ministerstwo – objętych jest 150 420 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 276 636 zakażonych.

RadioZET.pl/Twitter/PAP