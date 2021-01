Koronawirus w Polsce. W poniedziałek poinformowano o 4622 zakażeniach, w niedzielę resort informował o 9410 nowych przypadkach, w sobotę o 10 548, a w piątek 8790. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada 2020 roku – zanotowano wtedy 27 875 przypadków.

Jak wyglądają dane we wtorek? Według danych opublikowanych przed rząd, mamy 5569 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (695), pomorskiego (583), kujawsko-pomorskiego (526), śląskiego (522), warmińsko-mazurskiego (483), wielkopolskiego (483), zachodniopomorskiego (400), lubelskiego (344), dolnośląskiego (339), łódzkiego (285), małopolskiego (236), podlaskiego (143), opolskiego (116), podkarpackiego (108), świętokrzyskiego (108), lubuskiego (89). 109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Już wcześniej przybliżoną liczbę zakażeń przekazał minister Zdrowia Adam Niedzielski, który w Radiu Plus. mówił m.in. o wskaźnikach dotyczących potwierdzonych nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i za granicą. Wskazał, że wskaźniki te dla Polski są niższe niż w innych krajach europejskich. Przywołał Wielką Brytanię z około 60 tys. nowych zakażeń dziennie, Francję z 15 tys. i Niemcy z 12 tys.

U nas jest stabilizacja, na szczęście (...). Mam już informację dotyczącą dzisiejszego dnia, ta liczba jest zaskakująco niska, wynosi ledwie 5600, niecałe 5600 zakażeń, a to już jest liczba nie weekendowa, tylko liczba z poniedziałku, czyli z dnia wczorajszego Adam Niedzielski, minister zdrowia

- Pandemia nas wszystkich zaskakuje. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy wynik, który jest odstający w dół od poprzednich tygodni, co by wskazywało, że te zwiększone zachorowania, z którymi mieliśmy do czynienia po świętach, to była pewna kumulacja badań, a nie start nowych zachorowań, ale to wszystko wymaga pewnego czasu na potwierdzenie – wskazał.

Koronawirus w Polsce. 12 stycznia 2020 - RAPORT

Są też najnowsze dane dotyczące zgonów. Zmarło 326 osób, z czego 233 nich miało choroby współistniejące z Covid-19. Z kolei 93 z nich zmarły na Covid-19. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 395 779 / 31 593 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze resortu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia podało również, że zajętych jest 16 859 z 32 078 łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 1637 z 2948 respiratorów. 169 588 osób objętych jest kwarantanną, a 5645 nadzorem epidemiologicznym. Według danych MZ wyzdrowiało już 1 138 126 osób.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/gov.pl