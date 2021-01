Prawie 7 tys. zakażeń koronawirusem. Więcej zgonów niż w ostatnich dniach

Koronawirus w Polsce nie ustępuje, jednak liczba przypadków zachorowań w ostatnich dniach spadała. W całym kraju rozpoczęły się szczepienia na Covid-19 w DPS-ach, a 25 stycznia ruszą szczepienia osób powyżej 70. roku życia. We wtorek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował z kolei, że przeciw koronawirusowi zaszczepiono prawie pół miliona osób z grupy "0".

W środę resort zdrowia podał, że w ciągu doby zarejestrowano 6919 przypadków SARS-CoV-2, co stanowi wzrost względem ostatnich dni. Dla porównania - we wtorek informowano o 4835 nowych zachorowaniach, w poniedziałek o 3271, w niedzielę było to 6055 przypadków, a dzień wcześniej odnotowano 7412 zakażeń.

Najnowsze przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (890), wielkopolskiego (683), śląskiego (649), pomorskiego (582), zachodniopomorskiego (550), warmińsko-mazurskiego (549), kujawsko-pomorskiego (534), łódzkiego (393), lubelskiego (357), dolnośląskiego (336), podlaskiego (329), małopolskiego (280), lubuskiego (201), podkarpackiego (192), opolskiego (138), świętokrzyskiego (125). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 20 stycznia 2021 roku. RAPORT

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarły w Polsce ostatniej doby 443 osoby: 106 w wyniku Covid-19, a 337miało choroby współistniejące. We wtorek poinformowano o 291 zgonach, w poniedziałek o 52, w niedzielę o 142, z kolei w sobotę w ciągu doby zmarło 369 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 450 747/34 141 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 15 324 osoby, u których potwierdzono zakażenie; 1569 pacjentów jest pod respiratorami – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 737 łóżek i 2889 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc 15,4 tys., a respiratorów – ponad 1,3 tys. Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywają 184 982 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 5680 osób. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 207 359 chorych na COVID-19.

