Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie. Kolejne dni - po chwilowych spadkach z ostatniego tygodnia - znów przynoszą wzrosty nowo wykrywanych zakażeń w dziennych raportach. O ile w poniedziałek zanotowano 2419 nowych zakażeń, we wtorek było to już 4604, w środę 6789, a w czwartek 7156.

W piątek 29 stycznia 2021 Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 6144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To oznacza spadek w odniesieniu do ostatnich dwóch dni. Najnowsze przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (972), wielkopolskiego (656), pomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (500), warmińsko-mazurskiego (442), śląskiego (427), zachodniopomorskiego (411), dolnośląskiego (386), łódzkiego (309), lubelskiego (264), podlaskiego (254), małopolskiego (250), podkarpackiego (222), lubuskiego (171), opolskiego (145), świętokrzyskiego (93). 86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. 29 stycznia 2021 roku. RAPORT

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło w Polsce ostatniej doby 336 osób: 65 w wyniku Covid-19, a 271 miało choroby współistniejące. Liczba zgonów również jest niższa niż w czwartek - przypomnijmy, że wtedy zanotowano ich 389. "Liczba zakażonych koronawirusem: 1 502 810 / 36 780 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy na Twitterze MZ.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 726 osób. 1400 pacjentów jest pod respiratorami – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 29 368 łóżek i 2838 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi ponad 15,5 tys., a respiratorów – ponad 1400. Na kwarantannie przebywają 177 684 osoby. Wyzdrowiało natomiast jak dotąd 1 257 352 chorych na Covid-19.

