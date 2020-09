Będą dodatkowe obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia zabiera głos

W ostatnim tygodniu mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem liczby zachorowań. Teraz ta liczba wyraźnie przekroczyła tysiąc. W najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania tego trendu. To konsekwencja przywracania normalności, czyli naszego powrotu do standardowego modelu pracy, powrotu dzieci do szkół i do zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią