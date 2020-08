Koronawirus w Polsce zbiera śmiertelne żniwo. Zakażeń przybywa z każdym dniem – w czwartek odnotowaliśmy 811 nowych przypadków SARS-CoV-2 oraz 14 kolejnych ofiar śmiertelnych. Obecny bilans w naszym kraju to 54487 zakażeń i 1844 osoby zmarłe z powodu Covid-19.

Specjaliści alarmują o konieczności zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych takich jak. np. sklepy i supermarkety oraz przestrzegają przed drugą falą epidemii, która uderzy wraz z nadejściem jesieni. Wówczas sytuacja w szpitalach może być nie do opanowania – wśród możliwych scenariuszy wymienia się m.in. brak miejsc w placówkach medycznych, przeciążenie szpitali, deficyt środków ochrony osobistych i sprzętu. Dlatego tak ważne jest noszenie maseczek i przestrzegania podstawowych zasad higieny ponieważ - wbrew temu, co mówił premier Mateusz Morawiecki – koronawirus wcale nie jest "w odwrocie".

Nie wszyscy jednak biorą sobie wskazówki lekarzy do serca. Wśród nich najwyraźniej jest burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski z PiS, który zaleca jako najskuteczniejszą metodą w walce z wirusem zaleca "różaniec, krzyżyk na szyi i niedzielna eucharystię".

Burmistrz Gostynina z PiS zaleca "niedzielną eucharystię" w walce z koronawirusem

Burmistrz Gostynina około tydzień temu opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z pielgrzymami, zmierzającymi na Jasną Górę. Uczestnicy pielgrzymki przechodzili akurat przez Gostynin. Pod wpisem pojawiła się lawina pytań, dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w trakcie wydarzenia. Internauci m.in. pytali, dlaczego nikt z uczestniczących nie ma maseczki. Kalinowski w odpowiedzi opublikował grafikę, która wywołała niemałe oburzenie.

"Pamiętaj, że żadna maseczka ani mdło nie daje 100 procentowej gwarancji na ochronę a różaniec, krzyżyk na szyi i niedzielna Eucharystia już tak" – brzmi kontrowersyjny napis na grafice, opublikowanej przez Pawła Kalinowskiego.

Reakcje komentujących nie dziwią. "Odpowiedź kwalifikuje się do zgłoszenia do sanepidu" – skwitowała wpis jedna z mieszkanek Gostynina. "Za dużo wiary, a za mało logicznego myślenia. Jeżeli mamy burmistrza, który w ten sposób myśli to krzyż na drogę dla tego miasta" – czytamy w innym komentarzu.

fot. Paweł Kalinowski/Facebook screen

"Znakiem tego, zarażeni księża nie nosili krzyżyka i nie byli na mszach. Paradne!" – pisze następny internauta. "No to może sprawdzi pan tę swoją teorię? Proszę się udać do najbliższego szpitala z chorymi na Covid-19 z różańcem w ręku. Zobaczymy efekty" – drwi inny komentator.

Sprawę nagłośniły lokalne media oraz portal Onet. Ten ostatni zwrócił się z prośbą o komentarz do magistratu w Gostyninie pytając, czy burmistrz miasta odniesie się do głoszonych przez siebie treści. Sekretarz miasta odmówił komentarza tłumacząc, że może to zrobić jedynie gospodarz miasta. Portal wciąż czeka na odpowiedź Pawła Kalinowskiego.

RadioZET.pl/Facebook/Gostynin.info/Onet.pl