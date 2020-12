Koronawirus w Polsce został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi u 1 261 010 osób. Od marca, czyli początku pandemii w Polsce zmarło 27 147 chorych na Covid-19. W poniedziałek 28 grudnia przybyło 3211 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. W niedzielę resort informował o 3678 nowych zakażeniach, a w sobotę 5048. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada – zanotowano wtedy 27 875 przypadków. Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (409), pomorskiego (404), wielkopolskiego (309), kujawsko-pomorskiego (302), zachodniopomorskiego (282), śląskiego (224), łódzkiego (199), małopolskiego (190), warmińsko-mazurskiego (136), lubelskiego (126), dolnośląskiego (109), podkarpackiego (76), podlaskiego (70), świętokrzyskiego (55), lubuskiego (49), opolskiego (49). 222 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 28 grudnia. Dzisiaj 29 zgonów

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek 28 grudnia, że z powodu koronawirusa zmarło 29 osób, w tym 28 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarła 1 osoba nie miała innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w środę 25 listopada. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 078 osób, u których potwierdzono zakażenie. 1 599 jest pod respiratorami. Dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest obecnie 35 282 łóżka i 3067 respiratorów. Z danych resortu wynika, że w kraju pula wolnych łóżek wynosi ponad 18,2 tys., a respiratorów – ponad 1,4 tys. Na kwarantannie przebywa 141 744 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 8109 osób. Resort zdrowia poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 005 376 chorych na Covid-19.

Narodowa kwarantanna od 28 grudnia. Nowe zasady bezpieczeństwa

Narodowa kwarantanna miała zostać wprowadzona przy 27 tysiącach średniej liczby zakażeń z siedmiu dni. Jednak 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski użył tego terminu zapowiadają nowe restrykcje. Dodatkowe obostrzenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku (do końca przerwy szkolnej). Co się zmienia?

Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe,

Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze,

Zamknięte stoki narciarskie,

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego,

10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Zakaz przemieszczania się w sylwestra poza określonymi celami pozostaje w rozporządzeniu - zapowiedział w poniedziałek na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Z kolei niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej, bo może ona obowiązywać jedynie w przypadku stanu nadzwyczajnego.

