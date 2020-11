Koronawirus zabił już ponad 1,2 miliona ludzi na całym świecie, a zakażenia zdiagnozowano u ponad 51 milionów osób. Sars Cov-2 doprowadza u ludzi do katastrofalnych zmian w płucach, wpędzając wielu chorych pod aparaturę tlenową.

Dającą do myślenia analizę przedstawił niedawno w sieci lekarz Bartosz Fiałek. Na podstawie tomografii płuc pokazał, jak bardzo pogorszył się stan zdrowia zaledwie 44–letniego Polaka, który zachorował na Covid-19. Zaznaczmy, że nie miał innych chorób współistniejących.

Koronawirus pochłonął niemał całe płuca 44-latka bez innych chorób. "Nie ma płuc"

Skutkiem postępującej niewydolności oddechowej były problemy z oddychaniem, które doprowadziły chorującego pod respirator. W analizowanym przypadku koronawirus pochłonął aż 95 proc. miąższu płuc. - Ten człowiek nie ma płuc – podsumował lekarz.

Tak wyglądają płuca 44-letniego pacjenta. COVID-19 zabija, nie bagatelizujcie go – przestrzega Fiałek na Facebooku. - Dzisiaj transport (do Ciechanowa) 44-letniego pacjenta, bez chorób współistniejących, z ok. 95 proc. zajętego miąższu płuc i z tego powodu zaintubowanego oraz leczonego respiratorem - tomografię płuc tego pacjenta omówiłem w filmie, który opublikowałem dzisiaj rano i pokazuję na jednym z załączonych zdjęć - opisał wskazany przypadek lekarz.

