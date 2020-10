Pełny lockdown w Polsce? Lekarz: jest potrzebny. Krótki, ale całkowity

Lockdown - to słowo coraz częściej pojawia się w doniesieniach medialnych. Już wcześniej pisaliśmy - powołując się na informacje Money.pl - że rząd rozważa ponowne (tak samo, jak miało to miejsce na wiosnę) zamknięcie kraju i jeszcze większej ilości branż niż obecnie.

Portal podaje, że w ramach nowego lockdownu możliwe byłoby m.in. zamknięcie szkół oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez wyraźnego powodu (wyjątkiem miały by być wyjścia do pracy, na zakupy bądź w celu opieki nad najbliższymi). Jakie nowe obostrzenia wyda rząd? Tego zapewne dowiemy się na najbliższej konferencji prasowej. Nie wiadomo na razie, kiedy zostanie zwołana, choć spekuluje się, że jeszcze w tym tygodniu.

Lockdown w Polsce? Lekarz: krótki, ale całkowity

- Zakażeń koronawirusem może być jeszcze więcej - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi profesor Adam Antczak, komentując najnowsze informacje resortu zdrowia. - Udokumentowanych przypadków jest prawie 19 tysięcy. Trzeba je pomnożyć przynajmniej przez pięć, co daje blisko 100 tysięcy - dodał.

- Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kraju, a co trudno nazwać dystansowaniem społecznym, to taka sytuacja oczywiście sprzyja przenoszeniu chorób - zaznaczył. - Przy pełnym zrozumieniu dla protestujących, to co się dzieje, jest fatalne, dlatego że - z punktu widzenia epidemiologicznego - tam, gdzie gromadzą ludzie, tam jest transmisja zakażenia - podkreślił Antczak. - Kiedy jeszcze ludzie gromadzą się i krzyczą, to transmisja zakażeń jest jeszcze większa. To tak działa - dodał profesor.

Zdaniem pulmonologa, teraz, wobec rozszerzającej się epidemii, potrzebne są radyklane działania. - W tej chwili potrzebny jest całkowity lockdown. Na dwa do trzech tygodni. Krótki, ale dotyczący wszystkich - zaznaczył prof. Antczak i dodał, że trudno zamykać jedne instytucje, a nie zamykać drugich.

- Częściowe środki przynoszą częściowe efekty, a na razie tych efektów nie widać - zauważył. Na uwagę, że kolejne zamknięcie gospodarki może ją zrujnować, pulmonolog przyznał, że niewykluczone są fatalne skutki ekonomiczne. - Ale pamiętajmy, że jeżeli będziemy mieć gigantyczny kryzys ekonomiczny połączony z megaepidemią, to skutki gospodarcze będą jeszcze bardziej opłakane - podkreślił Antczak.

Koronawirus w Polsce. 28.10.2020 - RAPORT

Koronawirus w Polsce bije kolejne rekordy. W środę Ministerstwo potwierdziło 18820 nowych przypadków zakażenia, co stanowi najwyższy dobowy przyrost od początku epidemii w marcu tego roku. Rekordowa jest także liczba zgonów - 236. Ogółem, od marca koronawirusem zakaziło się prawie 300 tysięcy osób, a ponad 4800 zmarło.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

