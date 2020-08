Koronawirus w Polsce zbiera coraz większe żniwo, pomimo wcześniejszych zapewnień premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że epidemia w naszym kraju jest "w odwrocie". Tymczasem rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na środowej konferencji zapowiedział możliwe poszerzenie żółtych i czerwonych stref – czyli powiatów, w których obowiązują szczególne obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Andrusiewicz podczas środowej konferencji odniósł się również do najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia, w którym odnotowano 715 nowych zakażeń SARS-CoV-2 i 9 kolejnych zgonów pacjentów z Covid-19. Rzecznik resortu nawiązał też do liczby osób, które wyzdrowiały.

461 przypadków zarejestrowanych osób, które wyzdrowiały. To pozytywna wiadomość. Oczywiście ta liczba nie wyrównuje osób, które zdiagnozowano jako zakażone, ale jest to wzrost wyzdrowiałych, co cieszy