Rząd częściowo zamknie granice? "W przyszłym tygodniu możliwa decyzja"

Adam Niedzielski był w sobotę gościem Radia ZET. Przypomniał, że aktualnie osoby podróżujące transportem publicznym muszą przy wjeździe do kraju przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa.

- W tej chwili trwają prace, aby takie rozwiązanie zastosować w ramach transportu prywatnego. Granice będą otwarte dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem testu. Zastrzegam jednak, że ta decyzja zależy od dynamiki sytuacji pandemicznej - tłumaczył minister zdrowia. Był pytany również o to, czy w związku z trzecią falą pandemii w Polsce, należy się spodziewać przewrócenia obostrzeń - powiedział.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce. Niedzielski: szczyt w marcu, kwietniu

- Przy przywracaniu obostrzeń myślimy regionalnie. Rzeczywiście ten region Warmii i Mazur jest szczególnie odstający od pozostałych regionów w kraju, więc przy przywracaniu obostrzeń raczej będziemy myśleli regionalnie. Decyzja jeszcze jednak nie jest podjęta. Na pewno będziemy ją podejmowali na początku przyszłego tygodnia. Szkoły, wydaje się, że są na końcu kolejki do zamykania - odpowiedział minister.

- To nie jest tak, że czekamy, bo w gruncie rzeczy dzieją się też pewne rzeczy, które są od nas niezależne. Mówię tu o pojawianiu się mutacji brytyjskiej, czy mutacji południowoafrykańskiej. My zastanawiamy się, jak skutecznie te obostrzenia wprowadzić. Trzeba działać skutecznie, a nie tylko wprowadzać na ślepo pewne obostrzenia - tłumaczył Adam Niedzielski.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce staje się faktem. Kiedy możemy spodziewać się jej szczytu? W rozmowie z Joanną Komolką minister zdrowia ocenił, że w ciągu miesiąca.

To jest marzec - kwiecień, to jest raczej kwestia miesiąca. Kluczowe jest tempo rozwijania się pandemii, bo przeszliśmy ze skali kilkaset przypadków więcej z tygodnia więcej na kilka tysięcy więcej z tygodnia na tydzień. Tutaj najważniejsze jest, w jakiej skali będzie to narastało. Jeśli ta dynamika będzie rosła, będziemy podejmowali decyzje w sprawie obostrzeń Adam Niedzielski, minister zdrowia

Gość Radia ZET poinformował, że rząd nie chce wprowadzić twardych regulacji dotyczących rodzaju maseczek. - Co do rodzaju maseczki, to tutaj nie chcemy wprowadzać takiego twardego regulacyjnego podejścia. Rada Medyczna opracowała zalecenia, które mówią, jakie typy stosować. Na pewno maseczki chirurgiczne są dobre. Te materiałowe są stosunkowo gorszym zabezpieczeniem - wyjaśnia minister zdrowia.

Dodał jednak, że "będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenie epidemicznego, że nie są akceptowane te surogaty maseczek, czyli chusty czy przyłbice. To będzie zalecenie ostre". A jak będzie egzekwowane? - Egzekwowane będzie to, co jest łatwe do egzekucji. Osoby, które będą nosiły przyłbice, będą zasłaniały się chustą - to już nie będzie wytłumaczeniem, usprawiedliwieniem tego, że nie ma się maseczki. Ta maseczka musi być. To już jest rola policji - wyjaśnił.

RadioZET.pl